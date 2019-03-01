РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 1 мар. Земельный участок на территории индустриального парка «Коледино» в подмосковном Подольске оформили под строительство современного хлебобулочного и кондитерского производства булочно-кондитерского комбината (БКК) «Коломенский», сообщил глава городского округа Подольск Николай Пестов.

«Во время прямого эфира с губернатором Московской области Андреем Воробьевым доложил о ходе реализации инвестиционного проекта по строительству современного хлебобулочного и кондитерского производства БКК «Коломенский» на территории индустриального парка «Коледино». Проведены работы по оформлению земельного участка, в нашей зоне ответственности – обеспечение необходимых коммуникаций для будущей организации производства», – написал Пестов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Соглашение было подписано губернатором в рамках Сочинского экономического форума 14 февраля текущего года. Решением региональных властей территория городского округа Подольск избрана площадкой для реализации этого масштабного инвестиционного проекта. В него БКК «Коломенский» инвестирует более 4 миллиардов рублей. Открытие этого предприятия позволит создать в городском округе около 1,4 тысячи новых рабочих мест.