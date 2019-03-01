РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 1 мар. Люк на проезжей части Красногорского бульвара в подмосковном Красногорске закрыли крышкой после обращения местного жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Ранее житель микрорайона Павшинская пойма сообщил на портал «Добродел» об открытом люке на дороге в районе дома №17 на Красногорском бульваре.

«Работы по восстановлению крышки люка на проезжей части указанной автомобильной дороги выполнены», – сообщил начальник управления транспорта, связи и дорожной деятельности администрации муниципалитета Евгений Владимирский.

Он отметил, что указанная в обращении автомобильная дорога является дорогой местного значения.

«Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения относится к полномочиям органов местного самоуправления», – добавил Владимирский.