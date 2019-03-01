РИАМО (КОРОЛЕВ) – 1 мар. В подмосковном Королеве у двоих должников за ЖКУ эвакуировали автомобили, общая сумма долга составила 900 тысяч рублей, говорится в сообщении Королевского расчетно-кассового центра.
Двадцать восьмого февраля за задолженность по ЖКУ судебные приставы совместно с сотрудниками Королевского расчетно-кассового центра провели плановую эвакуацию сразу двух автомобилей.
Уже в пятницу хозяин автомобиля Hyundai полностью оплатил задолженность и забрал машину со штрафстоянки. Стоянка для владельцев автомобилей бесплатная, однако если в течение 10 дней задолженность не будет погашена, автомобиль продадут с торгов. Вырученные средства пойдут на оплату коммунальных услуг, а остаток вернут владельцу.
Услуги ЖКХ необходимо оплачивать регулярно до 10 числа каждого месяца, если договором МКД не предусмотрено иное. Проверить задолженность, оплатить ЖКУ и подать заявку на рассрочку платежа можно на портале НеДолжник.рф.
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