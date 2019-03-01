РИАМО (КОРОЛЕВ) – 1 мар. В подмосковном Королеве у двоих должников за ЖКУ эвакуировали автомобили, общая сумма долга составила 900 тысяч рублей, говорится в сообщении Королевского расчетно-кассового центра.

Двадцать восьмого февраля за задолженность по ЖКУ судебные приставы совместно с сотрудниками Королевского расчетно-кассового центра провели плановую эвакуацию сразу двух автомобилей.

«На улице Суворова был изъят автомобиль марки Hyundai Santa Fe за общую сумму задолженности по услугам ЖКХ в размере 460 тысяч рублей. На улице Горького был эвакуирован автомобиль марки Dodge за сумму задолженности 420 тысяч рублей», – говорится в сообщении.

Уже в пятницу хозяин автомобиля Hyundai полностью оплатил задолженность и забрал машину со штрафстоянки. Стоянка для владельцев автомобилей бесплатная, однако если в течение 10 дней задолженность не будет погашена, автомобиль продадут с торгов. Вырученные средства пойдут на оплату коммунальных услуг, а остаток вернут владельцу.

Услуги ЖКХ необходимо оплачивать регулярно до 10 числа каждого месяца, если договором МКД не предусмотрено иное. Проверить задолженность, оплатить ЖКУ и подать заявку на рассрочку платежа можно на портале НеДолжник.рф.