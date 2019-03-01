РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 1 мар. В подмосковных Люберцах на одной из улиц жители обнаружили бьющиеся током опоры освещения, сообщается в соцсети «Яндекс.Район».

«Люди, внимание! В Центральном парке Люберец возле столбов освещения бьет током, особенно там, где проталины, и когда сыро», – написал пользователь nerpa2010ru.

В сообщении добавляется, что соответствующее обращение направили через официальный сайт администрации муниципалитета.

«Будьте осторожны, держитесь подальше от столбов, особенно с детьми», – подчеркнул пользователь.

По словам временно исполняющего обязанности директора «МУ «Парк культуры и отдыха» городского округа Люберцы Александра Мурашкина, обращений в дирекцию парка от жителей пока не поступало.

«Просим оперативно связаться для принятия мер с нами по телефону: 8(926)540-01-57», – заключил Мурашкин.