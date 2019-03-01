РИАМО - 1 мар. Подмосковье готово развивать отношения с японской префектурой Аити в сфере спорта и молодежной политики, в также планируется увеличить турпоток между регионами, сообщил зампред правительства Московской области Вадим Хромов на встрече с губернатором префектуры Аити Хидэаки Оомура в Нагоя.

Деловая поездка делегации из Подмосковья проходит по поручению губернатора Московской области. Заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов 26 февраля провел рабочую встречу в штаб-квартире компании HINO, которая планирует построить завод в Химках, 27 февраля встретился с послом России в Японии Михаилом Галузиным, после чего в Токио прошла презентация инвестиционной привлекательности Подмосковья. В четверг члены подмосковной делегации осмотрели медицинский центр «Саппоро Тэйсинкай», после чего встретились в Саппоро с бизнес-сообществом префектуры Хоккайдо и губернатором префектуры Харуми Такахаси. В пятницу деловые встречи с инвесторами и презентация проходят в Нагоя.

«Московская область является одним из лидеров сопровождения иностранных инвестиций в РФ. <...> любые бизнес-инициативы из вашей префектуры мы готовы поддержать для совместной работы. Также важной задачей может быть обмен молодежью и спортивными командами для поддержания культурного обмена между нашими регионами. Готовы рассмотреть инициативы в этом направлении», - сказал Хромов.

Он отметил, что также предлагается реализовать программу по увеличению туристического потока между Аити и Московской областью.

Хромов пригласил делегацию из префектуры Аити приехать в Подмосковье.

«В нашей префектуре сосредоточено промышленное производство, автомобили, техника. Мы намерены развивать свою промышленность - искусственный интеллект, цифровую отрасль. Мне кажется очень логичным то, что вы решили провести инвестиционный семинар именно у нас. Я искренне надеюсь, что ваша поездка в целом и семинар приведут к плодотворным результатам», - отметил губернатор префектуры Аити.