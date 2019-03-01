РИАМО - 1 мар. «На улице Суворова был изъят автомобиль марки Hyundai Santa Fe за общую сумму задолженности по услугам ЖКХ в размере 460 тысяч рублей. На улице Горького был эвакуирован автомобиль марки Dodge за сумму задолженности 420 тысяч рублей», – говорится в сообщении. , пункты сдачи ЕГЭ по русскому языку и математике были организованы по всему региону, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

«В Московской области завершилась всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». В ней приняли участие свыше 5 тысяч родителей, это на 2 тысячи человек больше, чем в прошлом году», – сказала Забралова.

Акция проходила в регионе с 15 по 28 февраля. Ее инициатором выступил Рособрнадзор, напоминается в материале.

«Всероссийский день сдачи ЕГЭ родителями – традиционная попытка родителя побывать в роли выпускника школы. Взрослые на практике познакомились с процедурой проведения экзамена, увидели, что это совсем не страшно – вся процедура понятна и отработана. Пункты сдачи единого государственного экзамена по русскому языку и математике были организованы по всему Подмосковью. Принять участие в акции мог любой желающий. Приятно отметить, что ежегодно число родителей, сдающих экзамен, только увеличивается. Мы благодарим всех участников за отзывчивость. А родителей будущих выпускников ждем в следующем году», – подчеркнула Забралова.

В акции также приняли участие представители министерства образования МО, ректоры областных вузов, депутат Госдумы Оксана Пушкина, победитель Всероссийского конкурса «Воспитатель года России» Анастасия Шлемко, бронзовый призер по баскетболу Олимпийских игр в Афинах 2004 года Мария Калмыкова и певица Анжелика Агурбаш.