РИАМО – 1 мар. В Московской области в выходные ожидается колебание температуры воздуха, местами от минусовых отметок ночью и до плюсовых – днем, по этой причине на дорожных участках образуется гололед, водителей призывают соблюдать скоростной режим, говорится в сообщении пресс-службы управления ГУ МВД России по Подмосковью.

Кроме того, прогнозируется выпадение осадков в виде снега.

«Такие метеорологические явления способствует образованию обледенений на отдельных участках дорог, особенно в местах расположения эстакад, мостов и путепроводов», – отмечается в сообщении.

В связи с этим автовладельцам рекомендует особое внимание обратить на соблюдение скоростного режима и дистанции до впереди движущегося транспортного средства, а также избегать резких маневров и торможений.

«Пешеходам при переходе проезжей части необходимо быть предельно внимательным и использовать в одежде световозвращающие элементы», – уточняется в материале.

Автомобилистам, попавшим в ДТП или иную нештатную ситуацию на подмосковных дорогах, всегда придут на помощь сотрудники ГИБДД.