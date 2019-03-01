РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 1 мар. Электричество отключат в ряде домов и социальных объектов поселения Томилино подмосковных Люберец из-за ремонтных работ в пятницу, сообщается в Instagram-аккаунте территориального управления «Томилино-Октябрьский».

«Уважаемые жители поселения Томилино городского округа Люберцы! По информации, предоставленной Раменским филиалом АО «Мособлэнерго», информируем, что 1 марта с 15:00 до 16:00 в связи с ремонтом оборудования вводно-распределительного устройства будет прекращена подача электроэнергии в ряде домов и соцобъектов», – говорится в сообщении.

Отключения пройдут на котельной №12, в школе №17, на вышке сотового оператора на улице Пушкина. Также электричества не будет в домах №№2 ,4, 5, 6 на улице Лермонтова, домах №№1, 3, 6 на улице Чехова, домах №№1, 3, 4, 7, 12, 13, 14 на улице Некрасова, домах №№2, 3, 4, 5, 7, 7/1, 9 на улице Горького, в доме №2 на улице Никитина, в домах №№28 и 30 на улице Толстого и в домах №№5, 7, 9, 11, 13 на улице Крылова.