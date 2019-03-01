РИАМО - 1 мар. С начала 2019 года на горячую линию в Москве поступило около 3 тысяч обращений по вопросам реновации, все жители города получили ответы и квалифицированную юридическую помощь в решении своих вопросов, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«С 18 по 22 февраля к нам поступило 313 обращений граждан, которые интересовались сроками переселения домов, вошедших в программу реновации, справочной информацией по стартовым площадкам, а также порядком предоставления жилых помещений. Всего с начала года мы получили 2837 обращений, при этом специалисты рассмотрели почти 3,8 тысячи вопросов», - сказал руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Он отметил, что в столице действует и Общественный штаб по контролю за реализацией программы реновации, который работает при Общественной палате Москвы.

Звонки на горячую линию контакт-центра городского стройкомплекса, Общественного штаба по контролю за реализацией программы реновации бесплатны. Специалисты этих структур владеют официальной информацией и могут решать вопросы, возникающие у граждан, гораздо эффективнее частных структур, пользующихся общедоступной информацией из интернета.

В последнее время участились случаи, когда недобросовестные риелторы из частных агентств недвижимости под вывеской консультаций по программе реновации пытаются навязать гражданам свои услуги, тем самым наживаясь на некомпетентности людей.

Левкин напомнил, что задать свой вопрос специалистам единого контакт-центра стройкомплекса Москвы можно, позвонив по телефону 8 (499) 401 01 01 с 9:00 до 18:00 по рабочим дням, в пятницу до 17:00.

По его словам, сейчас для жителей, которые переселяются в новые квартиры, открыты центры информирования граждан, где специалисты департамента городского имущества и Московского фонда реновации готовы ответить на любые вопросы, в том числе и связанные с докупкой.

Он уточнил, что город предоставляет 10% скидку на сумму доплаты за большую по метражу квартиру.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она касается около 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение 5172 дома. Утвержден список из 318 «стартовых» площадок. Работа по их подбору продолжается.

В настоящее время переселение по программе реновации ведется из 50 старых домов в 33 «стартовых» дома, которые расположены в 16 районах семи административных округов (ВАО, ЗАО, СВАО, ЮЗАО, ЮАО, САО, ЮВАО).