РИАМО - 1 мар. В подмосковном Павловском Посаде спасатели с помощью пилы освободили палец молодого человека от шайбы, которую он не мог снять самостоятельно, говорится в сообщении пресс-службы «Мособлпожспаса».

«Спецоперацию» провели сотрудники ПСО-14 Орехово-Зуевского территориального управления «Мособлпожспаса».

«Вечером 28 февраля к спасателям обратился молодой человек, он надел на палец шайбу и потом не смог ее снять. Все попытки решить проблему самостоятельно в домашних условиях оказались тщетными, палец к тому времени уже серьезно опух и покраснел», - отмечается в материале.

Осмотрев палец, спасатель Андрей Шаронин начал распиливать шайбу с помощью пилы по металлу.

«Сложность моей работы заключалась в том, что метал постоянно нагревался. Чтобы не навредить пострадавшему, пришлось постоянно проливать место спила холодной водой. На операцию ушло примерно 10 минут», - рассказал Шаронин.

По словам пострадавшего, такой ювелирной работы спасателей он не ожидал. Также молодой человек отметил, что совсем не испытывал дискомфорта во время операции. После успешного освобождения он от всей души поблагодарил спасателей за своевременную помощь.