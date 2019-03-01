РИАМО – 1 мар. Два московских учебных авиацентра – «Северный Ветер» и «Центр ФЕ» – лишены лицензии из-за нарушений, передает «Интерфакс».

«Как оказалось, в первом из них не в полном объеме проводилось обучение слушателей, а их подготовка проводилась по устаревшим авиационным правилам и в отсутствии необходимых методических материалов. А во втором заведении свидетельства об окончании учебного центра выдавались при отсутствии документов, подтверждающих полное освоение ими программ обучения», – заявил московский межрегиональный транспортный прокурор Сергей Забатурин.

Более 70 выпускников столичных учебных авиацентров были вынуждены пройти повторное обучение после того, как их сертификаты были аннулированы из-за выявленных нарушений.

«В ходе проверки деятельности пяти авиационных учебных центров вскрыты случаи ненадлежащего обучения 76 авиационных специалистов. По требованию прокуроров их сертификаты обучения аннулированы, пилоты прошли повторное обучение», – дополнил Забатурин.