РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 1 мар. Строящийся на Подмосковном бульваре в микрорайоне Павшинская пойма Красногорска объект признали незаконным, застройщика привлекли к административной ответственности, сообщается на портале «Добродел».

Житель микрорайона Павшинская пойма сообщил на портале «Добродел», что напротив дома №3 на Подмосковном бульваре ведут незаконное строительство. При этом объект не огорожен, стройматериалы лежат на тротуаре, нет информационных стендов.

«При визуальном осмотре сотрудниками Главного управления в ходе проведения проверочных мероприятий были выявлены нарушения требований статьи 51 ГрК РФ (разрешение на строительство – ред.), и на основании части 1 статьи 9.5 (строительство без разрешения – ред.) КоАП РФ застройщик привлечен к административной ответственности», – сообщил начальник управления надзора за строительством Главного управления Госстройнадзора Московской области Дмитрий Белолипецкий.

Он отметил, что в администрацию горокруга Красногорск направлено уведомление о выявлении самовольной постройки для принятия решения относительно ее сноса или приведения в соответствие с параметрами, установленными правилами землепользования и застройки, а также другими требованиями, установленными действующим законодательством.