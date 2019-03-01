РИАМО - 1 мар. В Подмосковье и Москве на 2 марта объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за сильных порывов ветра до 17 метров в секунду, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это третий из пяти уровней опасности, он обозначает потенциально опасную погоду. На территории Подмосковья и Москвы его объявили на 21 час.

Такой же уровень погодной опасности объявили на территории Рязанской и Калужской областей.

В Московском регионе 2марта будет облачно, пройдет снег, ожидается гололедица. Порывы северного и северо-западного ветра достигнут 12-17 метров в секунду. Температура ночью составит минус 12 – минус 10 градусов, днем ожидается до минус 6 – минус 4 градусов.

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