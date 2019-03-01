РИАМО (КОРОЛЕВ) – 1 мар. С начала года в подмосковном Королеве проверили на соблюдение чистоты порядка 40 гаражно-строительных кооперативов (ГСК), сообщается на странице административной комиссии по профилактике и устранению нарушений в сфере благоустройства и общественного порядка в городском округе в Instagram.

Рейды по соблюдению правил благоустройства проводятся регулярно.

«С начала года проведено 39 рейдов по наведению порядка в гаражно-строительных кооперативах, благодаря чему ГСК стали выглядеть ухоженнее и чище», – говорится в сообщении.

По результатам рейдов на территориях ГСК было устранено семь нарушений.