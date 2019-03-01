РИАМО - 1 мар. На портале «Окно в город» проведут онлайн-трансляцию масленичных гуляний, которые пройдут в Москве с 1 по 10 марта, в это время жители и гости столицы смогут посмотреть представления, послушать концерты и понаблюдать за тем, как проходят мастер-классы и спортивные состязания, сообщается на сайте столичного департамента информационных технологий.

«Это одна из самых масштабных трансляций портала. Она будет длиться 10 дней. Жители увидят, как празднуют Масленицу на 14 площадках: в парках, на площадях и центральных улицах города», — сказал начальник отдела городского видеонаблюдения департамента информационных технологий Дмитрий Головин.

В частности, на портале можно будет увидеть трансляции с Красной, Манежной и Тверской площадей и площади Славы, с площадок на улицах Ярцевской, Митинской, Городецкой, Профсоюзной, на Ореховом бульваре и бульваре Дмитрия Донского, а также с площади Юности в Зеленограде, из Лианозовского парка культуры и отдыха, парка культуры и отдыха «Бабушкинский» и парка «Сокольники».

С 1 по 10 марта в столице будет проходить фестиваль «Московская Масленица». В центре города и в других округах расположатся 23 фестивальные площадки. Здесь посетители смогут приобрести фермерские продукты, попробовать блюда, приготовленные рестораторами, и продегустировать более 210 видов блинов. Также москвичей и туристов ждут 1,5 тысячи разнообразных мастер-классов, более 50 бесплатных экскурсий и свыше 250 уличных представлений.