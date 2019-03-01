РИАМО - 1 мар. Следственными органами Главного следственного управления СК РФ по Москве расследуется уголовное дело по факту гибели сотрудника ДПС в дорожно-транспортном происшествии на юге столицы, сообщила РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.

По данным следствия, вечером 28 февраля водитель, управляя автомобилем марки Lexus, следовал по проезжей части внутренней стороны Третьего транспортного кольца, где при въезде в Гагаринский тоннель нарушил правила дорожного движения и совершил наезд на стоящий служебный автомобиль ДПС с инспекторами в салоне. В результате один из пострадавших скончался от полученных травм в автомобиле скорой помощи.

«Следователями проведен ряд неотложных следственных действий, по результатам которых принято решение о задержании водителя, совершившего ДТП. В ходе допроса мужчина признал вину», - отметила Иванова.

Она добавила, что в настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному. Расследование дела продолжается.