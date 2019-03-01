РИАМО - 1 мар. В столичных больницах 2 и 4 марта пройдет акция по профилактике вируса папилломы человека, говорится в сообщении пресс-службы департамента здравоохранения столицы.

«Второго и четвертого марта департамент здравоохранения города Москвы проведет бесплатные акции, приуроченные ко Всемирному дню борьбы с вирусом папилломы человека», - говорится в сообщении.

В рамках акции жительницы Москвы смогут прослушать лекции о профилактике заражения вирусом папилломы человека (ВПЧ) и снижении риска злокачественных заболеваний с помощью вакцинации, а также пройти комплексную диагностику патологии шейки матки с консультацией врачей акушеров-гинекологов.

«Вирус папилломы человека особенно опасен тем, что может вызвать рак шейки матки. Вакцинация против ВПЧ значительно снижает этот риск. Максимальный эффект вакцинации достигается до контакта с инфекцией, поэтому целесообразно ее проведение в подростковом возрасте. Согласно региональному календарю профилактических прививок вакцинация против ВПЧ девочкам 12-13 лет проводится бесплатно», - отметил руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.

В рамках акции 4 марта в 13:00 в большом конференц-зале Морозовской детской городской клинической больницы состоится лекция главного детского гинеколога Москвы о профилактике ВПЧ и снижении риска злокачественных заболеваний с помощью вакцинации. Также подобные лекции 2 и 4 марта пройдут еще в 17 медицинских организациях столицы.

Кроме того, 4 марта в 26 больницах города для женского населения будут организованы открытые диагностические дни с выполнением комплексной диагностики патологии шейки матки и консультациями врачей акушеров-гинекологов.

С полным списком медицинских организаций, принимающих участие в акции, можно ознакомиться на сайте Департамента здравоохранения Москвы.