РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 1 мар. В подмосковном Подольске испытали первую в России цифровую STEM-лабораторию для дошкольников «Наустим», сообщил глава городского округа Подольск Николай Пестов.

Подольский детский сад №30 представил 28 февраля опыт работы по апробации первой в России цифровой STEM-лаборатории для дошкольников «Наустим».

«Работники детских дошкольных учреждений Подольска и Ленинского района Подмосковья наблюдали за тем, как маленькие воспитанники детского сада решали логические головоломки на равновесие с помощью специальных кубиков, конструировали роботов, демонстрировали начальный уровень пиктограммного программирования, а также проводили кибер-разминку с роботом», – написал Пестов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

STEM-образование – это инновационная образовательная программа, которая позволяет на профессиональном уровне подготовить детей с самого раннего возраста к технически развитому современному миру: научиться быстро ориентироваться в огромном потоке информации, эффективно реализовывать полученные знания на практике, стать успешными людьми и востребованными специалистами. Обучающиеся по этой программе ребята изучают робототехнику и конструируют собственных роботов. Эта форма обучения может быть использована и на занятиях с детьми, имеющими особенности в развитии.

В текущем году четыре подольских детских сада вошли в число победителей областного конкурса дошкольных образовательных организаций муниципальных образований Подмосковья на присвоение статуса региональной инновационной площадки Московской области: №13 «Золотая рыбка», №55 «Кузнечик», №57 «Ладушки» и №40 «Капелька».