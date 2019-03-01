РИАМО - 1 мар. В пятницу московским автомобилистам лучше сменить личную машину на метро из-за снегопада и гололеда на дорогах, сообщается в Twitter-аккаунте ЦОДД.

«В прогнозе все те же сильный ветер, гололед и снег. По-прежнему надо: не парковаться рядом с деревьями и рекламными щитами, держать дистанцию и не превышать скорость. Ну или просто выбирать метро», - говорится в сообщении.

Ранее водителей призвали быть осторожнее на московских дорогах из-за гололеда.

По прогнозу синоптиков, в пятницу ожидается северный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду, местами с порывами до 12-15 метров в секунду. Местами прогнозируется метель, на дорогах скользко.