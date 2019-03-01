РИАМО - 1 мар. В пятницу московским автомобилистам лучше сменить личную машину на метро из-за снегопада и гололеда на дорогах, сообщается в Twitter-аккаунте ЦОДД.
«В прогнозе все те же сильный ветер, гололед и снег. По-прежнему надо: не парковаться рядом с деревьями и рекламными щитами, держать дистанцию и не превышать скорость. Ну или просто выбирать метро», - говорится в сообщении.
Ранее водителей призвали быть осторожнее на московских дорогах из-за гололеда.
По прогнозу синоптиков, в пятницу ожидается северный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду, местами с порывами до 12-15 метров в секунду. Местами прогнозируется метель, на дорогах скользко.
Первое марта (ура!), но пока только по календарю (увы). В прогнозе все те же сильный ветер, гололёд и снег. По-прежнему надо: не парковаться рядом с деревьями и рекламными щитами, держать дистанцию и не превышать скорость. Ну или просто выбирать метро. pic.twitter.com/4UErn5tKDI— ЦОДД (@gucodd) 1 марта 2019 г.
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