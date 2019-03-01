РИАМО – 1 мар. Московская область стала второй в медиарейтинге инвестиционной привлекательности регионов России в 2018 году, сообщает ТАСС.

Рейтинг составлен Агентством стратегических инициатив (АСИ) в сотрудничестве с компанией «Медиалогия» и коммуникационной группой Publicity.

«Первое место в медиарейтинге занял Приморский край, на втором месте Московская область, третье место у Москвы. Замыкают первую пятерку Санкт-Петербург и Краснодарский край», - говорится в сообщении.

В первую десятку также вошли Татарстан, Тюменская область, Саха (Якутия), Свердловская область и Крым.

Рейтинг был сформирован на основе упоминаний в федеральных и региональных СМИ деятельности по улучшению инвестиционного и делового климата субъектов РФ. Оценивались показатели Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России, который по поручению президента с 2014 года измеряет АСИ совместно с ведущими деловыми объединениями. Он создан для того, чтобы мотивировать регионы к публичному освещению успехов в деле улучшения делового и инвестклимата.

В 2018 году Московская область заняла девятое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ, при этом регион улучшил свои позиции по ряду показателей, среди которых среднее время получений разрешений на строительство, время постановки на кадастровый учет и другие.