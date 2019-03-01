РИАМО - 1 мар. Синоптики подвели итоги прошедшей зимы в столице, в городе впало на 16,8% больше осадков и сугробы были в 1,5 раза больше средних многолетних значений, сообщается на сайте «Метеовести».

Самым теплым днем зимы был день 17 февраля, температура в столице в этот день, по данным срочных наблюдений достигла отметки в плюс 5,1 градуса, а минимальной температура (по данным срочных наблюдений) была зафиксирована в столице 23 января, минус 19,4 градуса.

«Сумма осадков за зиму составила в столице 154 миллиметра, это примерно на 26 миллиметров больше средних многолетних значений. Максимальная зафиксированная высота снежного покрова 49 сантиметров, это примерно в полтора раза выше средних многолетних значений», - говорится в сообщении.

Также самое высокое атмосферное давление зафиксировали в первый день зимы, 1 декабря, 766 миллиметров ртутного столба, а вот самым низким - в последний день зимы, 28 февраля, и составило 723 миллиметра ртутного столба.

Как уточняется на сайте «Метеоновости», в итоге декабрь оказался близким к норме, январь опередил ее на 2,7 градуса, а февраль стал теплее нормы на 6,3 градуса. Зимний сезон 2018-2019 года повторил характер зимы 2017-2018 года с аномалией плюс 2,3 градуса.

Самым снежным стал январь. В центральном месяце зимы норма по осадкам была перевыполнена более, чем в полтора раза, выпало 163%. А в декабре и в феврале выпавшие осадки соответствовали норме.

Также февраль 2019 года в Москве отличался неустойчивой, резко меняющейся погодой с большим количеством циклонических вторжений, он вошел в тройку самых теплых в столице с начала XX века.