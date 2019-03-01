РИАМО (КОРОЛЕВ) – 1 мар. Турнир по баскетболу среди старшеклассников прошел в подмосковном Королеве, победителями стали учащиеся лицея научно-инженерного профиля, говорится в сообщении пресс-службы местного отделения партии «Единая Россия».

Первого марта в рамках реализации проекта партии «Единая Россия» «Детский спорт» на базе лицея №19 состоялись финальные игры по баскетболу среди юношеских команд школ городского округа. Сражались три команды юношей-старшеклассников из школы №1, гимназии №3 и лицея научно-инженерного профиля (ЛНИП).

«По итогам финальных состязаний победителем стала команда ЛНИП, занявшая 1 место. Вторыми стали юноши из гимназии №3 микрорайона Юбилейный, а почетное 3 место заняла школа №1», – говорится в сообщении.

В Королеве активно поддерживается развитие детского спорта: строятся спортивные ядра на базе школ, реконструируются стадионы, физкультурно-оздоровительные комплексы, спортивные площадки и площадки для занятия воркаутом. Кроме того, партия «Единая Россия» проводит масштабную работу по привлечению детей и подростков к занятиям спортом путем организации различных соревнований и турниров.

Проект партии «Единая Россия» «Детский спорт» направлен на оздоровление детей и формирование культуры здорового образа жизни у подрастающего поколения.