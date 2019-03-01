РИАМО - 1 мар. Ночью в пятницу в столице атмосферное давление понизилось до 723,1 миллиметра ртутного столба, что является новым рекордом для первого дня весны, сообщается на сайте «Метеоновости».

«В ночь на 1 марта центр атлантического циклона оказался ближе всего к Москве. В 1 час ночи атмосферное давление на станции ВДНХ понизилась до 723,1 миллиметра ртутного столба ( 963,8 гПа), что стало новым рекордом для первого дня весны», - говорится в сообщении.

До этого самое низкое давление 1 марта составляло 725 миллиметров ртутного столба (966,6 гПа) и принадлежало 1938 году.

Предстоящим днем Московский регион будет находиться в тыловой части циклона. Ожидается облачная погода, временами осадки преимущественно в виде снега. Максимальная температура воздуха в Москве минус 1 - плюс 1 градус, по области минус 3 - плюс 2 градуса. Атмосферное давление в середине дня составит 728 миллиметров ртутного столба, что существенно ниже нормы.