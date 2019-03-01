РИАМО - 1 мар. В Московском зоопарке у пары очковых пингвинов родился птенец, сотрудники зоосада работают над тем, чтобы адаптировать вылупившегося в январе птенца к жизни среди сородичей, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы зоопарка.

«Птенец вылупился 5 января, сотрудникам отдела орнитологии пришлось выкармливать детеныша вручную, поскольку его родители вели себя достаточно беспокойно и могли по неосторожности травмировать пингвиненка», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в настоящее время птенец весит уже более 2 килограммов. Его тело покрыто сероватым пухом, разительно отличающимся от гладкого глянцево-черного оперения взрослых особей.

«Буквально через месяц детеныш перелиняет и обзаведется опереньем, приспособленным для плаванья. А взрослое оперенье у него появится только к возрасту 2 лет после нескольких линек», - добавил собеседник агентства.

Он отметил, что специалисты регулярно проводят с птенцом особые тренинги, причем первые занятия начались, когда ему было не более недели от роду.

«Так пингвиненок скорее привыкает к ухаживающим за ним сотрудникам, становится более контактным и дружелюбным, позволяет себя осмотреть и при необходимости провести ветеринарные процедуры. Все это – залог благополучия и здоровья содержащихся в зоопарке пингвинов», - подчеркнул представитель пресс-службы.

Первый раз птенцы у пары очковых пингвинов Московского зоопарка появились в 2016 году. Это были два самца, одного из которых также выкормили орнитологи. Подросшие пингвинята содержатся вместе с родителями в павильоне «Дом птиц», на данный момент их почти нельзя отличить от взрослых птиц.

Сотрудники зоопарка работают над тем, чтобы адаптировать вылупившегося в январе птенца к жизни среди сородичей. Главная задача – помочь детенышу освоиться в новом вольере, привыкнуть к родителям и старшим братьям. Ежедневно пингвиненка приносят в вольер, где он под присмотром орнитологов знакомится с взрослыми особями. Родители проявляют к птенцу большой интерес и заботу. Это свидетельствует о том, что вскоре малыш полностью адаптируется, а его дальнейшим воспитанием займутся родители.

Очковый пингвин занесен в Международную красную книгу в категории «уязвимый». За последние несколько десятилетий популяция этих пернатых существенно сократилась – прежде всего, из-за уничтожения их естественной среды обитания, загрязнения мирового океана и браконьерства.

В природе представителей данного вида можно встретить на южном и юго-западном побережье Африки, омываемом холодным Бенгальским течением. Для гнездовых колоний этот вид выбирает скалистые участки побережья, но может гнездиться и на песчаном берегу. В национальных парках люди ставят для них специальные домики-укрытия.