РИАМО - 1 мар. За минувшие сутки дорожные службы Подмосковья обработали противогололедными материалами свыше 8 тысяч километров региональных дорог, очистили от снега 4,7 тысячи километров автодорог и вывезли порядка 9 тысяч кубометров снега, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В работах задействовано более 500 единиц спецтехники. В приоритетном порядке уборка снега и обработка противогололедными материалами проводится на опасных участках дорог. Особое внимание дорожные службы уделяют социально значимым объектам - остановкам общественного транспорта и тротуарам», - сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

По прогнозу синоптиков, днем в пятницу в регионе будет облачно, ожидается снег, в отдельных районах метель, сильная гололедица. Температура воздуха составит от минус 4 до минус 1 градуса, к вечеру понижение до минус 8 градусов. Ветер будет дуть северный со скоростью 5-10 метров в секунду, местами порывы до 12-17 метров в секунду. Прогнозируемое количество осадков - 2-5 миллиметров.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области призвало водителей быть аккуратными, соблюдать правила дорожного движения и правила парковки, а также не оставлять транспортные средства в неположенных местах во избежание создания помех снегоуборочной технике.