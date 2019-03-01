РИАМО - 1 мар. Мосгосстройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию 19-этажного комплекса апартаментов на улице Пресненский вал в центре столицы, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Здание, возводимое с 2012 года, достроил новый инвестор», – отметил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

В 19-этажном комплексе общей площадью свыше 23 тысяч квадратных метров размещен 221 номер. На первом и втором этажах обустроены помещения общественного назначения. В двухуровневой подземной части сооружен паркинг.

«По поручению мэра Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству строительства на объектах жилого назначения. К проверкам здания апартаментов в Пресненском районе привлекались специалисты Центра экспертиз, которые провели весь комплекс лабораторно-инструментальных исследований», – добавил Антосенко.

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