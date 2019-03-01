РИАМО - 1 мар. Пожарные ликвидировали возгорание в двухэтажном здании с мансардой на Складочной улице в Москве, там горел утеплитель, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по столице.

В пятницу в 10:05 в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по г. Москве поступило сообщение о загорании по адресу: улица Складочная, дом 1.

«По данному адресу незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. Происходило загорание в отдельно стоящем находящемся на реконструкции здании происходило загорание утеплителя на общей площади около 100 квадратных метров. Благодаря оперативному прибытию и грамотной слаженной работе пожарных в 10:18 загорание было локализовано, а в 10:45 загорание ликвидировано», - говорится в сообщении.

Информации о пострадавших при возгорании в здании не поступало.

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