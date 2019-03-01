РИАМО - 1 мар. В России начнут обучать специалистов по управлению беспилотным транспортом, для этого в стране будут созданы 12 центров обучения, пишет в пятницу газета «Известия».

«Проект стоимостью более 1 миллиарда рублей поддержала рабочая группа под председательством замглавы Минпромторга и президента НП «ГЛОНАСС». Он предусматривает создание в России 12 центров обучения. Рынок таких услуг в «Сколкове» оценивают в десятки миллионов долларов, поэтому в ближайшие годы появятся и другие подобные стартапы, претендующие в том числе на бюджетные деньги», - говорится в статье.

На сегодняшний день автопроизводители уже самостоятельно ведут подготовку специалистов в сфере беспилотного транспорта. Но эксперты предупреждают, что полностью автономные машины на дорогах — дело отдаленного будущего, поскольку в России нет соответствующей законодательной базы и инфраструктуры. Кроме того, в стране 5 миллионов водителей — вряд ли большинство из них освоят профессию, для которой нужны навыки программиста.

Представитель НП «ГЛОНАСС» уточнил, что специалисты по управлению беспилотным транспортом будут востребованы в сфере грузоперевозок при платунинге (движение машин на автопилоте колонной), в такси и в складском бизнесе.

Основатель компании «Рэйс Бэйс», которая займется реализацией проекта, Филипп Хруль уточнил, что переход на полностью автономный транспорт займет несколько десятилетий. Для этого необходимо разработать платформы удаленного управления машинами и систему подготовки операторов, которые в перспективе заменят обычных водителей.

«Наша задача - создание инфраструктуры для обучения и совместная разработка программ с университетами. Цена курсов будет сопоставима с курсами автомобильного вождения, а сроки обучения составят 1-3 месяца», - сказал Хруль.

Сейчас основные игроки на рынке беспилотных технологий — Tesla, Mercedes-Benz и Audi, а также IT-гиганты Google и Apple, отмечается в проекте «Рэйс Бэйс». Планы по развитию автономных автомобилей есть у Uber совместно с Volvo, Gett с Volkswagen, Toyota.

По прогнозам консалтинговой компании Frost & Sullivan, массовая коммерциализация беспилотников начнется после 2025 года.