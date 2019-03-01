РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 1 мар. Жители микрорайона Самолет подмосковных Люберец пожаловались на проезжающие по району грузовики со сточными водами, они отметили неприятный запах от машин, сообщила «РИАМО в Люберцах» жительница городского округа.

«Через наш микрорайон Самолет по улице Вертолетная в открытых грузовиках перевозят сточные воды. Запах стоит ужасный», – сказала собеседница агентства.

В группе управления по охране окружающей среды администрации муниципалитета в социальной сети «ВКонтакте» отмечается, что для выяснения сложившейся ситуации с вывозом осадков сточных вод направлено письмо в АО «Мосводоканал». В данном письме указаны микрорайоны Самолет и Красная горка.

«Согласно информации министерства экологии и природопользования Московской области, по данным руководства Мосводоканала были единичные случаи нарушения маршрута движения открытыми грузовыми машинами осадков сточных вод, все они устранены. Получен ответ от департамента ЖКХ Москвы, обещают разобраться и отрегулировать движение машин», – говорится в сообщении.

Наряды ГИБДД усилят контроль на данной дороге. Они будут проверять все движущиеся автомобили.