РИАМО - 1 мар. Банк России аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у московского Жилстройбанка, сообщается на сайте регулятора.

«Приказом Банка России от 1 марта 2019 года №ОД-442 аннулирована лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации «Акционерное общество «Коммерческий банк жилищного строительства» АО «КБ «Жилстройбанк» (регистрационный номер 2769, город Москва) с 1 марта 2019 года», - говорится в сообщении.

Лицензия у Жилстройбанка аннулирована в связи с решением единственного акционера кредитной организации о прекращении деятельности в порядке добровольной ликвидации.

«Исходя из представленных в Банк России отчетных данных, кредитная организация располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов», - подчеркивается в материале.

В соответствии с Гражданским кодексом РФ и федеральным законом «Об акционерных обществах» в Жилстройбанке будет назначен ликвидатор. Организация не является участником системы страхования вкладов.

Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 февраля 2019 года Жилстройбанк занимал 456 место в банковской системе России.