РИАМО - 1 мар. Сотрудниками полиции УМВД России по Коломенскому городскому округу задержана 32-летняя уроженка Волгоградской области, подозреваемая в мошенничестве, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«Установлено, что злоумышленница представилась 80-летней местной жительнице сотрудником одного из коммунальных предприятий и предложила заменить в квартире пенсионерки водопроводные трубы за 35 тысяч рублей. Получив предоплату, мошенница скрылась, так и не выполнив свои обязательства», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она добавила, что в результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемую в момент совершения очередного преступления.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Злоумышленнице избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дополнительные мероприятий, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанной.