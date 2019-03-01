РИАМО - 1 мар. Дорожные службы Подмосковья за минувшие сутки обработали противогололедными материалами свыше 8 тысяч километров региональных дорог, очистили от снега 4,7 тысячи километров автодорог, вывезли порядка 9 тысяч кубометров снега, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

«В работах задействовано более 500 единиц спецтехники. В приоритетном порядке уборка снега и обработка противогололедными материалами проводится на опасных участках дорог. Особое внимание дорожные службы уделяют социально значимым объектам - остановкам общественного транспорта и тротуарам», - отмечается в сообщении.

По прогнозам синоптиков, днем в пятницу облачно, снег, в отдельных районах метель, сильная гололедица. Температура воздуха минус 4 – минус 1 градус, к вечеру понижение до минус 8 градусов. Ветер северный 5-10 метров в секунду, местами порывы 12-17 метров в секунду. Прогнозируемое количество осадков - 2-5 миллиметров.

Министерство призывает водителей быть аккуратными, соблюдать ПДД и правила парковки, а также не оставлять транспортные средства в неположенных местах, во избежание помех в работе снегоуборочной техники.