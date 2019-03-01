РИАМО - 1 мар. В феврале 2019 года услугами проезда в электропоездах «Ласточка» на Московском центральном кольце (МЦК) воспользовались 11 миллионов пассажиров, это на 17,2% больше, чем в феврале прошлого года, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

Для создания единой транспортной системы ОАО «РЖД» и правительство Москвы продолжают работы по интеграции МЦК с радиальными направлениями железных дорог и другими видами общественного городского транспорта столицы.

«Так, в 2018 году для пассажиров стали доступны сразу несколько новых станций на радиальных направлениях Московской железной дороги, построенных в рамках интеграции с МЦК: на Савеловском, Курском, Рижском, Горьковском и Павелецком направлениях. Годом ранее - на Казанском», - отмечается в сообщении.

В настоящее время работы по интеграции продолжаются. До конца 2019 года для удобства пассажиров планируется сократить интервал движения «Ласточек» в часы пик до четырех минут.