РИАМО (БАЛАШИХА) – 1 мар. Новые передвижные фельдшерско-акушерские пункты (ФАП) могут появиться в микрорайонах Сакраменто и Алексеевская роща в подмосковной Балашихе, этот вопрос обсудили на встрече с депутатом Государственной думы Максимом Сураевым жители микрорайонов, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Действительно, добираться до медицинских учреждений неудобно. Мы взяли на контроль эту ситуацию (установку фельдшерско-акушерских пунктов в Сакраменто и Алексеевской роще – ред.). Нужно понять сколько на территории Балашихи функционирует ФАПов и в каком режиме они работают. Были запросы в министерство здравоохранения Московской области, но постараемся решить проблему на местном уровне», – сказал Сураев.

Он добавил, что возможно подкорректировать работу ФАПов, чтобы они один-два раза в неделю заезжали в данные микрорайоны, и жители получали первичную медицинскую консультацию по месту проживания.

Жители микрорайона Сакраменто также обсудили с Сураевым вопрос транспортной доступности. Они предложили создать новый автобусный маршрут до платформы «Заря». По словам депутата Госдумы, запуск муниципального маршрута будет возможен после завершения реконструкции Горьковского шоссе.

Фельдшерско-акушерский пункт – лечебно-профилактическое учреждение. В нем предоставляется доврачебная медико-санитарная помощь. Мобильные ФАПы, предназначенные для медицинского обслуживания отдаленных малонаселенных пунктов, появились в России в 2014 году.