РИАМО - 1 мар. Федеральные и московские власти отметят пятилетие присоединения Крыма 16–18 марта фестивалем «Крымская весна», он будет включать в себя презентации крымских здравниц, гастрономических особенностей, пишет в пятницу газета «Ведомости».

Представитель администрации президента и источник, близкий к мэрии столицы, отметили, что мероприятие пройдет «позитивно, но без политики». Организаторами выступают управление президента по общественным проектам и правительство Москвы. Праздник проводится по инициативе Общественной палаты при поддержке правительства Москвы.

«Митингов и других политизированных форматов не планируется. Фестиваль будет включать в себя презентации крымских здравниц, гастрономических особенностей, программ, рассказывающих о литературном, изобразительном, музыкальном наследии, созданном в разные времена на территории Крыма», - сказал представитель администрации президента.

Мероприятия пройдут на восьми московских площадках, в том числе на Манежной площади, площади Революции, в парке Горького, «Сокольниках». Тверскую улицу перекрывать для празднования не планируется. В концертном зале «Зарядье» будет концерт Большого симфонического оркестра, будет несколько спектаклей, посвященных Крыму, поэтическая площадка, фотовыставка, мастер-классы.

«Торговцы из Крыма привезут свою продукцию, будут кормить крымской едой, барабулькой и другими местными блюдами», – рассказывает источник, близкий к мэрии столицы.

Кроме того, будет развешана наружная реклама к пятилетию Крыма, добавляет он.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь – городом федерального значения.