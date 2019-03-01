РИАМО - 1 мар. Жители Подмосковья оставили в соцсетях почти 1,5 тысячи сообщений о сосульках и наледи на кровлях домов в рамках ежегодной акции региональной Госжилинспекции «Ледниковый период», сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ведомства.

«В рамках акции «Ледниковый период», которую ежегодно проводит Госжилинспекция, в социальные сети и Госжилинспекцию Московской области за период с 27 декабря 2018 года по 27 декабря 2019 года поступило почти 1,5 тысячи сообщений о сосульках, снежных свесах на крышах и козырьках многоквартирных домов», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что с хештегами акции в социальной сети «ВКонтакте» было размещено 970 публикаций, в Instagram – 470 публикаций, в Facebook – семь публикаций.

«Кроме этого, сообщения на эту тему приходили и в личных сообщениях руководителю Госжилинспекции Московской области Вадиму Сокову, а также представительствам (группам) ведомства в социальных сетях. В общей сложности на сегодняшний день таких сообщений всего насчитывается 247», - добавил собеседник агентства.

Он напомнил, что все сообщения направляются в работу в территориальные отделы Госжилинспекции Подмосковья.

В рамках акции «Ледниковый период» сообщать о снеге, сосульках и наледи на кровлях и козырьках многоквартирных домов нужно через социальные сети с указанием хештегов #ЛедниковыйпериодМО_2019 и #Ледниковыйпериод_2019. Разместить пост необходимо как на личной странице «ВКонтакте», Facebook или Instagram, так и в группах «Жилинспектор МО» в этих соцсетях.

Чтобы опасные ледяные образования были оперативно устранены, к записи в соцсети также следует прикрепить фотографии с указанием точного адреса многоквартирного дома.

Итоги акции «Ледниковый период» будут подведены с наступлением устойчивой положительной суточной температуры воздуха. Самых активных пользователей соцсетей, которые соблюли все правила участия в акции, Госжилинспекция Московской области наградит почетными грамотами и ценными призами.