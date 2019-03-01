РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 1 мар. Нормативы ГТО в рамках спортивного фестиваля смогут выполнить школьники из 9 и 11 классов в подмосковных Люберцах, мероприятие пройдет 5 марта, сообщается в Instagram-аккаунте спорткомитета администрации муниципалитета.

«Пятого марта с 12:00 до 15:00 в физкультурно-оздоровительном комплексе (ФОК) «Люберецкий» будет проходить «Зимний фестиваль ГТО» для выпускников 9 и 11 классов городского округа Люберцы. Регистрация участников стартует в 11:00», – говорится в сообщении.

Школьники смогут выполнить такие нормативы ГТО, как прыжок в длину, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, подтягивания, наклон вперед из положения стоя, поднимание туловища из положения лежа, челночный бег, рывок гири.

ФОК «Люберецкий» находится по адресу: городской округ Люберцы, улица 8 Марта, дом №6А.