РИАМО - 1 мар. Столичные улицы к Международному женскому дню украсили поздравительные весенние плакаты, которые размещены на обычных и цифровых билбордах, остановочных павильонах афишных стендах, медиафасадах домов на Новом Арбате, говорится в сообщении пресс-службы департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы.

«Красочные и нежные открытки с поздравлениями с красивым и светлым весенним праздником транслируются на медиафасадах домов №№8 и 28 на Новом Арбате и на здании Центрального телеграфа. А 7 и 8 марта с 18:23 на фасадах №№11, 15 и 19 можно будет увидеть красивые тематические видеоролики», - отметил руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы Гасан Гасангаджиев.

Он добавил, что здания на Новом Арбате и Тверской украшены архитектурно-художественной подсветкой в праздничном режиме.

Международный женский день стал официальным праздником в России в 1966 году, его отмечают 8 марта. Он также популярен в Белоруссии, Армении, Грузии, Казахстане, Монголии и других странах. С 8 по 10 марта россиян ждут три выходных дня подряд в честь праздника.