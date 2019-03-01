На территории бизнес-парка «Станколит» загорелось двухэтажное здание столовой. Из здания валит густой черный дым. Пожарные приступили к ликвидации возгорания. Информации о пострадавших нет.
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