РИАМО - 1 мар. Поезда на Люблинско-Дмитровской линии московского метро ввели в график после инцидента с пассажиром, сообщается в Twitter-аккаунте столичной подземки.

Ранее из-за инцидента с пассажиром на участке Люблинско-Дмитровской линии от «Марьиной Рощи» до «Печатников» не было движения поездов. В обратном направлении движение осуществлялось с увеличенным интервалом.

«Движение по всем линиям мосметро осуществляется в соответствии с графиком», - говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев сообщил, что утром в пятницу на станции «Крестьянская застава» Люблинско-Дмитровской линии пассажир упал под прибывающий поезд. Мужчина выжил, но получил серьезные травмы. Во избежание давки станция была закрыта на вход более получаса.