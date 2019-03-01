РИАМО - 1 мар. Роуд-шоу Московской области в Японии вызвало большой интерес со стороны местных компаний, так как регион географически выгодно расположен, а также там развита промышленная инфраструктура, сказал директор департамента исследований РОТОБО (японская ассоциация по торговле с Россией и новыми независимыми государствами) Накаи Такафуми.

Деловая поездка делегации из Подмосковья проходит по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов 26 февраля провел рабочую встречу в штаб-квартире компании HINO, которая планирует построить завод в Химках, 27 февраля встретился с послом России в Японии Михаилом Галузиным, после чего в Токио прошла презентация инвестиционной привлекательности Подмосковья. В четверг, 28 февраля, члены подмосковной делегации осмотрели медцентр «Саппоро Тэйсинкай», после чего встретились в Саппоро с бизнес-сообществом префектуры Хоккайдо. В пятницу деловые встречи с инвесторами и презентация проходят в Нагоя.

«Наша организация содействия сотрудничества с Россией и странами СНГ каждый год организовывает несколько подобных мероприятий с разными регионами. Именно эта презентация Московской области привлекла большое внимание японских компаний. Я думаю, что это связано с тем что Московская область выгодно географически расположена, что это большой рынок, и там развита промышленная инфраструктура. Был очень хороший выбор городов», - отметил Такафуми.

Он добавил, что в Токио сосредоточены штаб-квартиры японских корпораций, город Саппоро исторически и географически близкий к России регион, Нагоя - крупнейший индустриальный центр Японии.

Ранее Хромов заявил, что всего роуд-шоу Московской области посетили около 200 представителей японского бизнеса.