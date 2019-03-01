РИАМО - 1 мар. С 1 по 5 марта на 19 образовательных площадках в Подмосковье пройдет второй этап V регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

«Свыше 800 конкурсантов примут участие в соревнованиях в 58 компетенциях шести блоков профессий: строительной сферы, сферы информационных и коммуникационных технологий, творчества и дизайна, промышленного производства, услуг, обслуживания гражданского транспорта», - сказала Забралова.

По ее словам, в нескольких компетенциях чемпионата вместе с подмосковными участниками будут соревноваться представители Москвы, Республики Татарстан и Республики Башкортостан.

«Выполнение конкурсных заданий оценят 370 экспертов. В 29 компетенциях чемпионата соревнования будут проходить для молодых профессионалов в возрасте 16-22 лет, в 13 компетенциях – для участников в возрасте 14-16 лет, в компетенции «Электромонтаж» – для школьников в возрасте 12-14 лет. Кроме того, в рамках чемпионата «Навыки мудрых» в 15 компетенциях поборются участники старше 50 лет. По завершении мероприятия мы определим лучших в своем деле», - отметила Забралова.

Она добавила, что победители чемпионата войдут в состав команды Московской области и примут участие в отборочных соревнованиях к финалу VII национального чемпионата «Молодые профессионалы».

«Желаю всем участникам удачи и веры в свои силы», - заключила Забралова.