РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 1 мар. Добровольцы поискового отряда «Лиза Алерт» разыскивают в подмосковных Люберцах 80-летнего мужчину, который пропал 27 февраля, сообщается на официальном сайте отряда.

«Пропал 80-летний Нариман Велиев. Двадцать седьмого февраля около 15:00 вышел из дома и пропал», – говорится в сообщении.

Рост мужчины 160 сантиметров, среднего телосложения, волосы темно-русые короткие, глаза карие. Был одет в серо-зеленую куртку без капюшона и меха, темно-синие штаны, синие ботинки на липучке с серой строчкой и черную вязаную шапку.

Пропавшего разыскивали свыше 30 волонтеров. В данный момент поисковый штаб пока свернули.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении Велиева, просят позвонить по телефону: 8(800)700-54-52 или по номеру «112».