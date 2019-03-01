РИАМО - 1 мар. Компания AGC рассматривает возможность расширения линейки производства на территории Подмосковья, в частности, фирма специализируется не только на производстве стекла, но также на химической промышленности и керамических изделиях, сказал заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

Деловая поездка делегации из Подмосковья проходит по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Хромов 26 февраля провел рабочую встречу в штаб-квартире компании HINO, которая планирует построить завод в Химках, 27 февраля встретился с послом России в Японии Михаилом Галузиным, после чего в Токио прошла презентация инвестиционной привлекательности Подмосковья. В четверг, 28 февраля, члены подмосковной делегации осмотрели медцентр «Саппоро Тэйсинкай», после чего встретились в Саппоро с бизнес-сообществом префектуры Хоккайдо. В пятницу деловые встречи с инвесторами и презентация проходят в Нагоя.

«AGC ежегодно расширяют производство, связанное со стеклами. При этом у них есть химическая промышленность, кварцевые стекла, жидкокристаллические дисплеи и керамические изделия. Я думаю, что направления других бизнесов, которыми глобально компания занимается, тоже могут быть интересны для локализации. Менеджеры на встрече подтвердили, что активно об этом думают», - сказал Хромов журналистам по итогам роуд-шоу.

Он отметил, что в регионе может появиться AGC-керамик.

ООО «Эй Джи Си Флэт Гласс Клин» - японско-бельгийская компания, имеющая два производственных комплекса в Московской и Нижегородской областях. Производственный комплекс AGC в городском округе Клин производит широкий ассортимент стекол с различными характеристиками, в том числе ряд продуктов, уникальных для российского рынка: безопасные огнеупорные стекла, энергоэффективные стекла, рефлективные солнцезащитные стекла; мультифункциональные стекла последнего поколения с двойным серебряным покрытием, сочетающие в себе функции солнцезащиты и энергосбережения.

Также на предприятии располагаются уникальная линия производства безопасного стекла нового поколения, зеркального полотна, отвечающего высочайшим экологическим требованиям, и самая большая в мире стекловаренная печь мощностью 1000 тонн стекла в сутки.

Продукция применялась в реализации проектов федерального масштаба, в том числе инновационного центра «Сколково», аэропортов «Домодедово» и «Шереметьево», спортивных объектов в Сочи, спортивных объектов Универсиады в Казани, и других крупных спортивных объектов в регионах России, в том числе Московской области. Общий объем инвестиций в проект составил: 393,1 миллиона евро. Создано 505 рабочих мест.