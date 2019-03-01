Большой гастрономический фестиваль «Московская Масленица» с 1 по 10 марта пройдет в Москве. В программе фестиваля – блинные мастер-классы, ярмарки, фолк-концерты, кукольные представления, спектакли «Золотой маски» и народные игры. Обозреватель РИАМО выбрала самые интересные события блинной недели.

Попробовать розовые и синие блины

Главным блюдом Масленицы станут, конечно, блины. Специально для фестиваля мастера испекут более 210 видов с разнообразными топингами и начинками. На площади Революции впервые приготовят катаеф - традиционные арабские блинчики с яблочной или ореховой начинкой, шведские картофельные блинчики рагмурк, сытные немецкие блины пфанкухен и чачохи - толстые белорусские блины с начинкой. На Новопесчаной улице можно будет попробовать чешские скрученные в трубочку блины палачинке. На площади Славы удивят разноцветными блинчиками: например, можно будет попробовать розовый блин со свекольным соком и клубничным вареньем с базиликом, голубой блин с апельсиновым джемом, черный блин, окрашенный чернилами каракатицы, с красной рыбой или желтый тыквенный блин. Также на фестивале будут продавать американские панкейки, японские хоткейки, венесуэльские блины капача и нигерийские гороховые лепешки акара.

Лекции по истории чая и блинные мастер‑классы пройдут в первые дни «Московской масленицы»>>

Закупиться на фермерской ярмарке

На площадках «Московской Масленицы» будет работать фермерская ярмарка продуктов со всей страны. Их привезли из 20 регионов России.

Можно будет попробовать и приобрести более 70 видов сыров, более 30 видов чая, 30 наименований деликатесов из мяса дичи, более 40 видов рыбы и морепродуктов.

Задорные гармонисты и персонажи сказок будут развлекать гостей «Московской Масленицы»>>

Научиться печь блины

Сразу 11 кулинарных школ на протяжении фестиваля будут учить печь блины по оригинальным рецептам.

На Манежной площади развернется городок конца XIX - начала XX века. Здесь пройдут кулинарные демонстрации и фуд-шоу. Например, в «Трактире» гостям фестиваля раскроют секреты приготовления главных хитов дореволюционного общепита - супа с расстегаями, ботвиньи с белорыбицей, кулебяки и фруктовой гурьевской каши, а в «Чайной» расскажут, как в XIX веке заваривали чай и чем отличались традиции чаепития у представителей различных сословий. В «Блин-клубе» на Профсоюзной раскроют секреты приготовления блинных тортов и роллов, а также полосатых блинов и блинов из черемухи. В «Лавке еды» на площади Славы можно будет научиться готовить блины с припеком, блины без дрожжей, блинный пирог с овощами и даже испечь блины по рецепту из поваренной книги Софьи Андреевны Толстой.

Необычные рецепты низкокалорийных блинов>>

Встретить героев из сказок

На Тверской площади темой масленичной программы станут русские сказки. Вокруг памятника Юрию Долгорукому можно будет погулять по сказочному лесу с молодильными яблоками, где спрятан ларец с Кощеевой смертью.

Встречать гостей здесь будут Иван-царевич, Финист Ясный сокол, Василиса Премудрая, Марья Моревна, Аленушка, а в колодце прямо на площадке поселится сказочная Щука, которая умеет исполнять желания. Для тех, кому и этого покажется мало, во внутреннем дворе сказочные персонажи и их гости-колядовщики будут играть с посетителями в подвижные масленичные игры, водить хороводы и учить колядки.

Кукольные спектакли покажут на фестивале «Московская Масленица» на Тверской площади>>

Посмотреть спектакли «Золотой Маски»

© официальный сайт "Золотой Маски"

Театралы оценят интерактивные развлечения фестиваля – около 200 спектаклей и театрализованных представлений покажут на различных площадках. В частности, «Золотая Маска» в городе» представит на «Московской Масленице» программу из пяти спектаклей кукольных театров из разных регионов России – «Аленький цветочек» в исполнении артистов театра «Кукольный формат» из Санкт-Петербурга, «Колобок» Екатеринбургского театра кукол, «Жили-были» театра «Кукольный дом» из Пензы, «Горшок-теремок» театра «Петрушкина слобода» из Мытищ и «Чаепитие в Петровской слободе» Театра кукол республики Карелия.

На Тверской площади можно будет увидеть традиционный масленичный «Театр Петрушки» в исполнении артистов коллектива «Свои ребята», спектакль театра «Звери Птицы Скоморохи» под названием «Праздничная круговерть», повествующий о смене времен года и другие интересные постановки.

Около 350 спектаклей и концертов пройдет в рамках фестиваля «Московская Масленица»>>

Послушать фолк-концерты

© официальное сообщество в социальной сети "ВКонтакте"

На «Московской Масленице» пройдет около 150 фолк-концертов. Можно будет послушать выступления ансамбля народной музыки «Петровские гусляры», ансамбля казачьей песни «Люди вольные», Московского казачьего хора, групп «Мишель», Doodkee Project, Monkey Folk и многих других.

Специально для гостей фестиваля проект «Территория» представит концертные программы Государственного академического народного ансамбля «Россия» им. Людмилы Зыкиной, ансамбля «Задорные гармонисты» и вокального ансамбля «Девчата» - на Городецкой и Профсоюзной улицах, а также на Ореховом бульваре!

В вечерней программе площадки на Тверской площади - русская музыка от ансамбля народной песни «Любо-Мило», «весенний» концерт группы «Кукушкин баритон», масленичная программа группы «ЧеснокЪ».

Гости «Московской Масленицы» научатся делать жаркое из глухаря и услышат фолк‑хиты>>

Поиграть в народные игры

Большую программу организаторы подготовили для детей. На центральных и окружных площадках юные гости смогут проверить свою физическую форму с помощью интерактивного силомера «закати блин», покататься на каруселях, качелях и лошадках-качалках, поиграть в волчок, «мельницу» или игру «Лиса и гуси» (разновидность шашек), а также собрать большой масленичный пазл. На переходе от Манежной площади к площади Революции можно будет поучаствовать в десятках подвижных игр – таких, как жмурки и «замри» - и поводить хороводы.