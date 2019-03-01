РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 1 мар. Спасатели и пожарные подмосковных Люберец поучаствовали в лыжных гонках в рамках всероссийской акции МЧС «За здоровый образ жизни» в Лыткарине, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«Пожарные и спасатели гарнизона Московской области поддержали всероссийскую акцию «МЧС за здоровый образ жизни!». 28 февраля в подмосковном Лыткарине на спортивно-тренировочной базе «Волкуша» прошла массовая лыжная гонка среди спортивных коллективов Главного управления МЧС России по Московской области, в том числе и из Люберец», – говорится в сообщении.

Акция проводится во всех субъектах РФ с целью привлечения внимания общественности к здоровому образу жизни, занятиям спортом, популяризации лыжного спорта в Московской области и вопросам безопасности жизнедеятельности. В лыжных гонках в Лыткарине на дистанции 10 километров приняли участие 90 пожарных и спасателей.

Первое место занял старший инспектор отделения надзорной деятельности (ОНД) по Одинцовскому городскому округу Александр Воронков, второе место завоевал пожарный ПСЧ-80 федерального государственного казенного учреждения (ФГКУ) «18 ОФПС по Московской области» Илья Симакин. Третье место у старшего пожарного ПСЧ-67 ФГКУ «13 ОФПС по Московской области» Михаила Соловьева. Победители и призеры получили медали, кубки и дипломы.