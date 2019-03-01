РИАМО - 1 мар. Исследовательский центр японской компании Toyota может появиться на полигоне в Дмитровском городском округе Подмосковья, на территории уже проводят испытания систем безопасности, сообщил заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

Деловая поездка делегации из Подмосковья проходит по поручению губернатора Московской области. Заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов 26 февраля провел рабочую встречу в штаб-квартире компании HINO, которая планирует построить завод в Химках, 27 февраля встретился с послом России в Японии Михаилом Галузиным, после чего в Токио прошла презентация инвестиционной привлекательности Подмосковья. В четверг члены подмосковной делегации осмотрели медицинский центр «Саппоро Тэйсинкай», после чего встретились в Саппоро с бизнес-сообществом префектуры Хоккайдо и губернатором префектуры Харуми Такахаси. В пятницу деловые встречи с инвесторами и презентация проходят в Нагоя.

«Пообщались с нашим известным резидентом компанией Toyota на предмет испытания систем безопасности. Эти направления нам крайне важны обсудили возможность создания более широкого исследовательского центра. Коллеги уже проводят небольшие испытания на полигоне в Дмитровском городском округе. Мы надеемся, что глобальный исследовательский центр Toyota в России будет расположен там», - сказал Хромов журналистам по итогам роуд-шоу.

Он подчеркнул, что власти Московской области предложат все условия по размещению данного центра в Дмитровском городском округе.

По его словам, также с Toyota обсуждалась возможность привлечения в Подмосковье субпоставщиков компании.

«То, что они участвовали в данной встрече, это уже показательно. Обычно они не участвуют в таких встречах», - заключил Хромов.