РИАМО - 1 мар. В столице стартовал весенний гастрономический фестиваль «Московская масленица», в его первые дни гостей ожидают спектакли по мотивам любимых сказок лекции по истории чая, блинные мастер-классы, сообщил РАИМО представитель пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

«Первое и главное на фестивале – это блины. В кулинарных школах юных гостей ждут сотни мастер-классов по приготовлению этого всеми любимого блюда! К примеру, в самый первый день «Московской масленицы» на Митинской улице будут готовить блины со сливками «по-царски» (начало этого занятия – в 16:00)», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на Профсоюзной улице в 18:00 можно будет узнать, как испечь «Шоколадные роллы из блинчиков» со сливочным сыром. А для тех, кто не готов есть блины до начала масленичной недели, в 15:00 на площади Революции начнется урок по приготовлению ватрушек с творогом.

По его словам, сделать оригинальный подарок можно 1 марта на творческих мастер-классах: на Новопесчаной улице украсят поднос в стиле хохломской росписи (15:00), на Ореховом бульваре распишут сувениры из дерева (15:00), а на площади Славы украсят шкатулку, используя технику Федоскинской лаковой миниатюры.

«В масленичный городок конца XIX-начала XX веков на Манежной площади можно приходить хоть каждый день! <…> Каждый день здесь будут идти интерактивные лекции на которых гости узнают про различные способы приготовления блюд, популярных в дореволюционной России, про историю масленичных традиций, про крестьянский быт, про московские трактиры и даже про историю российскую и мировую историю чая и чаепитий», - уточнил представитель пресс-службы.

Он отметил, что для закрепления знаний можно принять участие в мастер-классах: испечь любимые блины Льва Толстого, поэкспериментировать со ржаной мукой или сварить варенье по старинному рецепту.

По вечерам на сценах площадок можно будет посмотреть выступления творческих коллективов.

На площади Революции в 17:00 начнется спектакль «Аленький цветочек», театра «Кукольный формат» из Санкт-Петербурга. На площадке, которая расположилась на Ореховом бульваре, в это же время театр «Парабазис» покажет веселые и яркие «Масленичные сказки».

«На Сиреневом бульваре в Троицке в 17:00 театр «Пульсар» приглашает «заглянуть на блины к медведю». А на Городецкой улице в 5 часов вечера Государственный академический русский народный ансамбль «Россия» имени Людмилы Зыкиной, исполнит все самое лучшее из русского музыкального фольклора», - добавил собеседник.

Большой концерт ждет гостей и на Тверской площади. В 19:00 на сцену этой площадки выйдет музыкальный коллектив «Любо-Мило», который подготовил специальную масленичную программу. Подхватит праздничный настрой Нина Резник и фолк-группа «Кукушкин Баритон» с музыкальной программой «Весенняя».

А 2 марта пройдет мастер-класс «Крымские блины с гречкой и грибами», их будут готовить на бульваре Дмитрия Донского в 13:00, а на Профсоюзной улице в 14:00 все желающие смогут научится готовить тыквенно-лимонные блины. На творческих занятиях в субботу можно будет создать «Масленичный пазл» (площадь Революции, 14:00), смастерить маски для праздничных гуляний (Профсоюзная улица, 13:00) или сделать сувенир в виде тульского пряника (Новопесчаная улица, 15:00).

«Подвижные игры и народные забавы ждут гостей на переходе от Манежной площади к площади Революции. С 13:00 до 18:00 здесь можно поиграть в «жмурки» и «цвета», поучаствовать в «боях мешками» и «забегах великанов», поводить хороводы. А еще на этой площадке установлены качели и интерактивные игровые объекты – например, силомер «закати блин» и «русская печь» в которую надо попасть блинчиком-фрисби!» - уточнил представитель пресс-службы.

По его словам, на Тверской площади в 13:00, 14:00 и 15:00 артисты в образах сказочных персонажей – Ивана-царевича, Василисы Премудрой, Аленушки и других – пригласят детей поучаствовать в интерактивных масленичных спектаклях.

На этой же площадке, в павильоне-«гостиной» в 18:.00 фольклорный кукольный театр «Душегреи» покажет ярмарочный спектакль «Всяко бывает». В основе постановки - сказки Бориса Шергина и Степана Писахова. А в 19:00 на сцене площадки на Тверской выступят Рачик Оруджев и группа Cover club со специальной праздничной программой «Песни на масленицу». На площади Революции в этот день два раза (в 16.00 и 18.00) покажут спектакль «Жили-были» театра «Кукольный дом» из Пензы.

В 16:00 на Митинской улице начнется выступление ансамбля «Русский колорит». Музыкальная команда состоит из профессиональных вокалистов - выпускников Российской академии имени Гнесиных, инструменталистов и талантливых танцоров. А всех, кто в 16:00 придет на улицу Хачатуряна, не оставит равнодушным «Масленичный бит» - зажигательная программа от Doodkee Project.

3 марта в 14:00 на бульваре Дмитрия Донского можно научиться печь цветные блинчики с добавлением куркумы, свекольного и шпинатного сока. А на Митинской улице в 16:00 начнется урок по приготовлению «Блинчиков по-московски» (с творогом и изюмом).

«Из творческих занятий особенно рекомендуем посетить мастер-класс «Объемный самовар», на котором юные гости смастерят поделки в виде русского самовара (Новопесчаная улица, 15:00), а еще - освоить азы обнинской росписи и украсить разделочную доску (Ореховый бульвар, 16:00)», - уточнил собеседник.

Увлекательные кукольные спектакли на Тверской площади ждут юных зрителей и их родителей. В 18:00 спектакль «Масленица» от театра кукол и теней «Ученый медведь» поможет погрузиться в особую атмосферу русского праздника, который знаменует приход весны.

«Во все дни фестиваля на площадках «Московской масленицы» гости смогут попробовать всевозможные виды блинов и другие оригинальные блюда, выбрать самые вкусные фермерские продукты и необычные сувениры, а также поиграть в подвижные игры и сфотографироваться на фоне ярких арт-объектов», - заключил собеседник.