РИАМО - 1 мар. Для развития промышленного туризма на территории городского округа Ступино планируют привлечь японские компании, в частности, речь идет о создании игрового центра для дошкольников и школьников младших классов, сказала глава муниципалитета Вера Назарова по итогам роуд-шоу Подмосковья в Японии.

Деловая поездка делегации из Подмосковья проходит по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов 26 февраля провел рабочую встречу в штаб-квартире компании HINO, которая планирует построить завод в Химках, 27 февраля встретился с послом России в Японии Михаилом Галузиным, после чего в Токио прошла презентация инвестиционной привлекательности Подмосковья. В четверг, 28 февраля, члены подмосковной делегации осмотрели медцентр «Саппоро Тэйсинкай», после чего встретились в Саппоро с бизнес-сообществом префектуры Хоккайдо. В пятницу деловые встречи с инвесторами и презентация проходят в Нагоя.

«Мы планируем развивать промышленный туризм. Чтобы дети получали образование, правильно выбирали квалификацию. Мы хотим привлечь молодежь со всей России. Наши встречи в Японии тоже были посвящены этому. Мы надеемся привлечь и японских инвесторов. Любой туризм связан со строительством гостиниц, мест для питания. У японских инвесторов есть к этому интерес», - отметила Назарова.

Она добавила, что речь идет о создании игрового центра для дошкольников и школьников младших классов, где дети смогут попробовать себя в роли медсестры или пожарного, а также о центре профкомпетенций, где будут преподавать в том числе робототехнику, IT-технологии.

«Два иностранных инвестора в нашем городском округе уже создали две академии промышленного производства, они обучают специалистов, которые хотят выбрать свою профессию в строительной отрасли, обучают своим технологиям. Это очень востребовано», - заключила Назарова.