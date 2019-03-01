РИАМО - 1 мар. Мужчина выжил после падения под прибывающий поезд на станции метро «Крестьянская застава» Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена, во избежание давки станция была закрыта на вход более получаса, сообщил РИАМО в пятницу пресс-секретарь УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.

«В 06:48 на станции метро «Крестьянская застава» произошел инцидент с пассажиром, в ходе которого 41-летний гражданин Украины упал на жесткий путь под прибывающий электропоезд. Заметив данную ситуацию, машинист применил экстренное торможение, но по инерции поезд наехал на пассажира, который оказался в спасательном желобе», - сказал Мышляев.

Он добавил, что сотрудниками УВД на метрополитене был незамедлительно вызван наряд скорой медпомощи.

«В 06:51 было снято напряжение для извлечения потерпевшего, также в 07:15 станция «Крестьянская застава» была закрыта для входа пассажиров для избежания толпы и давки. В 07:38 пассажир был извлечен с путей, и в 07:40 восстановили напряжение. В 07:44 станция была открыта для входа пассажиров», - сказал Мышляев.

Он добавил, прибывшим на место нарядом скорой медицинской помощи был поставлен предварительный диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, перелом конечностей. Для оказания более квалифицированной медицинской помощи пострадавший был направлен в НИИ Склифосовского.

«Полицейские опросили свидетелей и очевидцев происшедшего, а также машиниста электропоезда, которые подтвердили, что пострадавший упал по собственной неосторожности. Со слов потерпевшего, в момент прохода по краю платформы он почувствовал слабость и головокружение, после чего упал на жесткий путь», - сказал Мышляев.

Он подчеркнул, что все службы метро сработали оперативно.

«Информация об инциденте была незамедлительно направлена в прокуратуру на Московском метрополитене. Заказан видеообзор, проводится проверка», - сказал Мышляев.